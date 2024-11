Der nächste Auto-Hammer: Ford streicht 2900 Stellen in Köln

Im laufenden Jahr hat Ford in Europa 17,9 Prozent weniger Autos verkauft, deutlich mehr als der Gesamtmarkt mit einem Rückgang von 6,1 Prozent. Besonders in Deutschland trifft der Stellenabbau die Belegschaft hart. Im Werk Köln, dem Hauptstandort von Ford in Deutschland, sollen rund 2.900 Arbeitsplätze gestrichen werden – das entspricht einem Viertel der Belegschaft.

Am Standort im Kölner Stadtteil Niehl, wo die neuen Elektromodelle Explorer und Capri gebaut werden, ist seit dieser Woche Kurzarbeit angesagt. Die Arbeit soll insgesamt drei Wochen ruhen. In den Wochen bis Weihnachten soll anschließend nur jede zweite Woche das Band laufen.

Ford kritisiert insbesondere die deutsche Regierung für fehlende Anreize zur Förderung der Elektromobilität. Seit der Abschaffung der staatlichen Subventionen im Dezember 2023 brachen die EV-Verkäufe in Deutschland um 28,6 Prozent ein. In einem Brief an die Regierung forderte Ford-Finanzchef John Lawler öffentliche Investitionen in Ladeinfrastruktur, attraktive Förderprogramme und flexiblere CO₂-Ziele.

Marcus Wassenberg, Geschäftsführer von Ford Deutschland, nannte hohe Arbeits- und Energiekosten als weiteren Grund für die Stellenstreichungen. Zugleich sieht sich Ford mit den massiven Subventionen für chinesische Hersteller konfrontiert, die dank staatlicher Unterstützung aggressiv in den europäischen Markt drängen. Die Europäische Union hat darauf bereits mit Strafzöllen reagiert.

Bereits im Februar 2023 hatte Ford den Abbau von 3.800 Stellen in Europa und die Schließung seines Werks in Saarlouis angekündigt. Laut Ford-Europachef Peter Godsell ist die Nachfrage nach E-Fahrzeugen deutlich geringer als erwartet, was zusammen mit hohen Betriebskosten zu einem "entscheidenden Restrukturierungsbedarf" führe.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Ford Motor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,30 % und einem Kurs von 10,30EUR auf Tradegate (20. November 2024, 16:20 Uhr) gehandelt.





