Zurückhaltung vor Nvidia-Zahlen - Nasdaq unter Druck

Der Markt warte gespannt auf die nachbörslich angekündigten Zahlen des KI-Halbleiterspezialisten Nvidia als letzten Höhepunkte der auslaufenden Berichtssaison, schrieben die Investmentstrategen der schweizerischen Großbank UBS. Sie selbst seien angesichts der bereits veröffentlichten Quartalszahlen von Mega-Techkonzernen zuversichtlich, was die Wachstumsstory für Künstliche Intelligenz (KI) angehe. Potenziell kursbewegende US-Konjunkturdaten stehen am Mittwoch nicht auf der Agenda.

NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt hat sich nach einem durchwachsenen Start die Stimmung eingetrübt. Vor dem Quartalsbericht von Nvidia scheuten die Anleger das Risiko. Dies galt vor allem für die Technologiebörse Nasdaq, deren Auswahlindex Nasdaq 100 eine Stunde nach Handelsbeginn 0,97 Prozent auf 20.483,11 Punkte einbüßte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Mittwoch um 0,64 Prozent auf 5.878,98 Punkte nach unten. Noch am besten hielt sich der Leitindex Dow Jones Industrial mit einem Minus von 0,17 Prozent auf 43.196,94 Punkte.

Mit einem Minus von 1,8 Prozent auf 144,33 US-Dollar gaben die Nvidia-Titel erst einmal einen Teil der Erholungsgewinne vom Vortag wieder ab. Ob es nach den Zahlen für einen Angriff auf das Rekordhoch von 149,77 Dollar reicht, bleibt abzuwarten. Am Markt wird laut Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC-Partners erwartet, "dass der Chiphersteller seinen Quartalsgewinn zum neunten Mal in Serie gesteigert hat. Damit würde Nvidia ein Stück weiter in seine hohe Bewertung hineinwachsen". Eine Enttäuschung dagegen könnte erheblich Druck auf die Börsen bringen. Seit Jahresbeginn hat sich der Aktienkurs fast verdreifacht.

Im Fokus standen zur Wochenmitte erneut auch die Einzelhändler. Nachdem die Supermarktkette Walmart tags zuvor mit ihren Zahlen und einer erneut angehobenen Jahresprognose begeistert hatte, kam mit dem Quartalsbericht und einer Prognosesenkung durch Target nun wieder Frust auf. Der nach Walmart zweitgrößte US-Discounter kappte sein Jahresziel für das bereinigte Ergebnis je Aktie, was den Aktienkurs um gut 20 Prozent auf 124,25 Dollar absacken ließ. Walmart - tags zuvor um 3 Prozent gestiegen - verloren 0,3 Prozent. Die Titel der Branchenkollegen Dollar General , Dollar Tree und Kohl’s sanken um bis zu 4,4 Prozent.

Die in New York gelisteten Hinterlegungsscheine von Nio drehten nach Anfangsverlusten ins Plus und gewannen 3,4 Prozent - trotz enttäuschender Quartalszahlen des chinesischen Elektroautobauers.

Die Aktionäre der Fluggesellschaft Delta mussten in einem negativen Branchenumfeld einen Kursrückgang von 2,5 Prozent verkraften. Das Unternehmen will laut Aussagen auf seinem Investorentag sein Angebot hochpreisiger Flüge ausweiten, um so den anhaltend hohen Kosten zu begegnen. Kurzfristige Herausforderungen wie die überraschend hoch erwarteten Ausgaben wogen für die Anleger aber schwerer als die langfristigen Ziele, welche Citigroup-Analyst Stephen Trent ermutigend nannte.

Unter den kleineren Werten ging es nach Quartalszahlen und Aussagen über ein beschleunigtes Umsatzwachstum im Schlussviertel für den chinesischen Cloud-Dienstleister Kingsoft Cloud um gut ein Drittel hoch. Wix.com zogen um 13,4 Prozent an, nachdem das Webplattform-Unternehmen mit Hauptsitz in Tel Aviv seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben hatte./gl/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -20,99 % und einem Kurs von 116,4 auf Tradegate (20. November 2024, 16:59 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -0,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,40 %. Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,39 Bil.. NVIDIA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0300 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 149,44USD. Von den letzten 9 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 115,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 185,00USD was eine Bandbreite von -16,81 %/+33,83 % bedeutet.