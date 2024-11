Umfrage Über die Hälfte der Ukrainer will schnellen Frieden In der Ukraine macht sich Umfragen zufolge zunehmend Kriegsmüdigkeit und Enttäuschung über den Westen breit. "Durchschnittlich 52 Prozent würden gern ihr Land verhandeln sehen, um den Krieg so schnell wie möglich zu beenden", heißt es in einer nun …