KBS verabschiedet Vorsitzende der Geschäftsführung

Bochum (ots) - Dank für zukunftsorientiertes Engagement und nachhaltige

Weichenstellungen



Die Selbstverwaltung der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (KBS)

hat am 20. November 2024 Bettina am Orde als Vorsitzende der Geschäftsführung

verabschiedet. Sie hat am 15. November 2024 in vorheriger Abstimmung mit den

zuständigen Bundesressorts und im Einvernehmen mit dem Vorstand die KBS aus

gesundheitlichen Gründen verlassen und ist aus dem Amt ausgeschieden. Der

Vorstand und die Vertreterversammlung bedauerten ihr Ausscheiden und reagierten

mit Respekt, Anerkennung und großer Wertschätzung. Bettina am Orde war zwölf

Jahre Mitglied der Geschäftsführung der KBS. Sie hatte neun Jahre davon den

Vorsitz inne.



In der Vorstandssitzung am 15. November bedankte sich Michael Weberink,

Vorsitzender des Vorstands und Arbeitgebervertreter, im Namen des gesamten

Trägers für ihr langjähriges Wirken und ihre nachhaltigen Weichenstellungen und

betonte: "Bettina am Orde hat für unseren Träger mit viel Engagement und

Tatkraft Außerordentliches geleistet. Ein wichtiger Fokus ihres Engagements war

die Weiterentwicklung des Verbundsystems und des medizinischen Kompetenznetzes

mit der zukunftsorientierten Aufstellung unserer Krankenhäuser und der Gründung

der Knappschaft Kliniken GmbH. Sie hat die KBS mit Tatkraft und Weitblick

geführt und nachhaltige Impulse gesetzt, die für die Zukunft der KBS von großer

Bedeutung sind. Wir wünschen ihr für ihre Zukunft alles Gute und vor allem

Gesundheit."







der Vertreterversammlung und Versichertenvertreter, im Lichthof der KBS in

Bochum: "In einer gesellschaftlich herausfordernden Zeit, die auch der

Sozialversicherungsträger KBS zu spüren bekommt, bedauern wir das Ausscheiden

von Frau am Orde und möchten ihr unseren tiefen Dank für ihre außergewöhnliche

Arbeit und ihr zukunftsorientiertes Engagement aussprechen. Frau am Orde hat in

den vergangenen Jahren die KBS maßgeblich geprägt und weiterentwickelt. Unter

ihrer Führung wurden wichtige Schritte zur Modernisierung und Digitalisierung

eingeleitet, die nicht nur die internen Abläufe effizienter gestaltet haben,

sondern die KBS auch näher an die Bedürfnisse unserer Versicherten sowie

Kundinnen und Kunden herangeführt haben. Ihre ausgeprägte Kundenorientierung als

Geschäftsführerin der KNAPPSCHAFT hat auch die Kranken- und Pflegeversicherung

in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld neu positioniert."



Die Geschäftsführung der KBS besteht aus drei Mitgliedern, die hauptamtlich die

laufenden Verwaltungsgeschäfte leiten. Für die Kontinuität in der

Geschäftsführung sorgen weiterhin Andreas Gülker und Dr. Rainer Wilhelm, der

kommissarisch die Aufgaben der Geschäftsführung der KNAPPSCHAFT übernimmt. Eine

Nachfolge für Bettina am Orde wird derzeit geregelt.



Zur Knappschaft-Bahn-See: Mit ihrem einzigartigen Verbund aus gesetzlicher

Rentenversicherung, Renten-Zusatzversicherung, Arbeitgeberversicherung und der

Kranken- und Pflegeversicherung KNAPPSCHAFT mit einem eigenen medizinischen

Kompetenznetz nimmt die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (KBS)

in der Sozialversicherung einen besonderen Platz ein. Darüber hinaus werden alle

geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse durch die Minijob-Zentrale unter dem

Dach der KBS betreut. Zum Verbund gehören weiterhin unter anderem die

Bundesfachstelle Barrierefreiheit und die Seemannskasse. Daneben übernimmt die

KBS mit der Überwachungsstelle für die Barrierefreiheit von Informationstechnik

und der Fachstelle für Fördermittel des Bundes weitere Aufgaben im Auftrag des

Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Weitere Informationen unter

http://www.kbs.de



Ein Foto steht zum Download im Mediencenter der KBS bereit.



