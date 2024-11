Der HCIE-Club von Huawei begrüßt IKT-Experten, die ihre Karriere durch eine HCIE-Zertifizierung vorantreiben möchten

PARIS, 20. November 2024 /PRNewswire/ -- Huawei hat enthüllt, dass Netzwerke (Datenkommunikation und -übertragung) und Speicher die bei weitem beliebtesten Technologiebereiche unter europäischen Ingenieuren sind, die an den Zertifizierungsprogrammen von Huawei teilnehmen, um ihre Fähigkeiten und Kompetenzen in Bezug auf neue IKT-Technologien zu verbessern.

Huawei veranstaltete auf der Huawei Connect Paris 2024 die europäische Sektion des Huawei HCIE (Huawei Certified ICT Expert) Club, ein IKT-Talent-Ökosystem für Mitglieder, um Erfahrungen und Ideen mit Gleichgesinnten auszutauschen. Der europäische HCIE-Club steht allen offen, die eine der Huawei HCIE-Zertifizierungen in einem der zugehörigen Technologiebereiche erfolgreich abgeschlossen haben.

Die Huawei-Zertifizierung ist eine der integralen Säulen des globalen Partnersystems von Huawei, das eingeführt wurde, um die Fähigkeiten der Partner und die Kompetenz der Ingenieure in Bezug auf neue IKT-Technologien zu bewerten. Da sich die Welt schnell verändert und die digitale, intelligente Transformation immer schneller voranschreitet, werden neue Technologien wie KI, Large Language Models (LLM) und Cloud Computing in Unternehmen eingeführt. Nur wenn wir diese Technologien wirklich verstehen, können sie erfolgreich in die industrielle Produktionsumgebung integriert werden und einen künftigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Nutzen schaffen.

Seit 2023 sind nach erfolgreichem Abschluss der Zertifizierung weltweit mehr als 4.800 neue HCIE-Experten in den Club eingetreten, wobei über hundert HCIE-Mitglieder in Europa ansässig sind.

Die Mitglieder der HCIE innerhalb der Joint Product Definition Community (JDC) von Huawei haben an über 400 Umfragen zur Produktverbesserung teilgenommen und mehr als 4000 Verbesserungen vorgeschlagen, die 200 Produkte der neuen Generation geprägt haben.

HCIE-Mitglieder haben über 500 komplexe technische Fragen beantwortet und mehr als tausend Fälle beigesteuert, in denen sie ihre Erfahrungen und ihr Wissen in der O3-Community von Huawei mit anderen HCIE-Experten teilen, damit diese von den Erfahrungen und Szenarien anderer lernen können.

„Der HCIE-Club bietet sowohl Huawei- als auch HCIE-Mitgliedern die Möglichkeit, gemeinsam zu lernen und zu wachsen und letztendlich den Kunden einen Mehrwert zu bieten", sagte John Peng Jun, Vice President der Region Europa. „Die Erlangung eines HCIE-Zertifikats ist sehr anspruchsvoll und wird in der Branche als hohe Leistung anerkannt. Die Kunden sehen in den HCIE-Mitgliedern die Experten, die sie durch die Herausforderungen des intelligenten Zeitalters führen."

Seite 2 ► Seite 1 von 2