Die "Harmony Global Tour" der chinesischen Baijiu-Marke Wuliangye führt in die USA und nach Peru, um den Austausch zwischen den verschiedenen Kulturen zu fördern

Peking (ots/PRNewswire) - Wuliangye, ein führender chinesischer

Baijiu-Hersteller, gab ein Konzert in Washington, D.C. und nahm kürzlich am 2024

Fortune Global Forum in New York und am 2024 APEC CEO Summit in Lima teil, was

Teil seiner "Harmony Global Tour"-Aktivität ist, um den Austausch, die

Integration und die Koexistenz verschiedener Zivilisationen mit Baijiu als

Medium zu fördern.



Beim "Harmony Movement" Wuliangye Classic Chinese and Foreign Songs Chamber

Concert, das am 10. November (Ortszeit) in Washington D.C. stattfand,

präsentierte der berühmte chinesische Komponist Zhang Zheng eine

Neuinterpretation des "Wuliangye Theme Song", des repräsentativen Liedes von

Wuliangye, und demonstrierte damit eine harmonische Kollision zwischen

westlicher klassischer Musik und der traditionellen chinesischen Baijiu-Kultur.







seinem Stand eine Vielzahl von Produkten aus, darunter auch Cocktails, die

chinesische und westliche Stilelemente miteinander verbinden, und schuf damit

eine Plattform für die Kommunikation zwischen verschiedenen Kulturen und für

Unternehmen, um neue Möglichkeiten zu finden.



Wuliangye präsentierte auch verschiedene Produkte auf der 2024 APEC CEO Summit

Asia-Pacific Sustainable Business Night Series, die am 15. November (Ortszeit)

in Lima stattfand. Während der Aktivitäten wurden die gemeinsamen Geschenkboxen

für den APEC CEO Summit 2024 und den Wuliangye-Gipfel mit chinesischen und

peruanischen Elementen vorgestellt, um die Harmonie und Koexistenz der

chinesischen und der anderen Kulturen zu demonstrieren.



Der amerikanische Kontinent ist einer der ersten Überseemärkte, in den Wuliangye

eingetreten ist, sagte ein Vertreter von Wuliangye und fügte hinzu, dass der

Baijiu-Hersteller die chinesische Kultur bei den lokalen Verbrauchern durch den

Betriebsmodus "Kultur plus Erlebnis" fördern und Möglichkeiten der

Zusammenarbeit mit lokalen Märkten bei Produktdienstleistungen und kulturellem

Austausch über das Konsumszenario "Chinesische Küche plus chinesischer Baijiu"

erkunden wird, um die stetige Entwicklung der Marke auf dem globalen Markt auf

vielfältige Weise zu fördern.



Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/343178.html



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2561388/image.jpg



View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road

-die-harmony-global-tour-der-chinesischen-baijiu-marke-wuliangye-fuhrt-in-die-us

a-und-nach-peru-um-den-austausch-zwischen-den-verschiedenen-kulturen-zu-fordern-

302311587.html



Pressekontakt:



linlinyanglyn@163.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/135504/5913237

OTS: Xinhua Silk Road Information Service





Als Hauptpartner des 2024 Fortune Global Forum in New York stellte Wuliangye anseinem Stand eine Vielzahl von Produkten aus, darunter auch Cocktails, diechinesische und westliche Stilelemente miteinander verbinden, und schuf damiteine Plattform für die Kommunikation zwischen verschiedenen Kulturen und fürUnternehmen, um neue Möglichkeiten zu finden.Wuliangye präsentierte auch verschiedene Produkte auf der 2024 APEC CEO SummitAsia-Pacific Sustainable Business Night Series, die am 15. November (Ortszeit)in Lima stattfand. Während der Aktivitäten wurden die gemeinsamen Geschenkboxenfür den APEC CEO Summit 2024 und den Wuliangye-Gipfel mit chinesischen undperuanischen Elementen vorgestellt, um die Harmonie und Koexistenz derchinesischen und der anderen Kulturen zu demonstrieren.Der amerikanische Kontinent ist einer der ersten Überseemärkte, in den Wuliangyeeingetreten ist, sagte ein Vertreter von Wuliangye und fügte hinzu, dass derBaijiu-Hersteller die chinesische Kultur bei den lokalen Verbrauchern durch denBetriebsmodus "Kultur plus Erlebnis" fördern und Möglichkeiten derZusammenarbeit mit lokalen Märkten bei Produktdienstleistungen und kulturellemAustausch über das Konsumszenario "Chinesische Küche plus chinesischer Baijiu"erkunden wird, um die stetige Entwicklung der Marke auf dem globalen Markt aufvielfältige Weise zu fördern.Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/343178.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2561388/image.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-die-harmony-global-tour-der-chinesischen-baijiu-marke-wuliangye-fuhrt-in-die-usa-und-nach-peru-um-den-austausch-zwischen-den-verschiedenen-kulturen-zu-fordern-302311587.htmlPressekontakt:linlinyanglyn@163.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/135504/5913237OTS: Xinhua Silk Road Information Service