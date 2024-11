Gemischte Börsenlage: TecDAX im Plus, DAX und Dow Jones schwächeln

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX notiert bei 19.048,06 Punkten und verzeichnet ein leichtes Minus von 0,06%. Ähnlich zeigt sich der MDAX, der bei 26.093,08 Punkten steht und um 0,12% nachgibt. Der SDAX fällt um 0,23% und liegt aktuell bei 13.235,96 Punkten. Im Gegensatz dazu kann der TecDAX als einziger deutscher Index ein Plus verzeichnen, er steigt um 0,39% auf 3.326,36 Punkte. Auch die amerikanischen Indizes zeigen eine rückläufige Tendenz. Der Dow Jones steht bei 43.224,48 Punkten und verliert 0,07%. Der S&P 500 verzeichnet einen deutlicheren Rückgang von 0,40% und notiert bei 5.891,85 Punkten. Insgesamt zeigt sich ein durchwachsenes Bild an den internationalen Börsen, wobei der TecDAX als positiver Ausreißer hervorsticht. Die anderen Indizes kämpfen mit leichten bis moderaten Verlusten, was auf eine zurückhaltende Stimmung unter den Anlegern hindeutet.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Brenntag mit einem Anstieg von 2,16%.Siemens Healthineers folgt mit einem Zuwachs von 0,77%, während Zalando mit 0,48% ebenfalls im Plus liegt.Im Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die deutliche Verluste verzeichnen. Porsche AG führt die Negativliste mit einem Rückgang von 4,03%, gefolgt von Bayer mit -2,74% und Porsche Holding SE, das um 1,98% fiel.Im MDAX sind die Topwerte ebenfalls stark. TeamViewer verzeichnet den höchsten Anstieg mit 3,16%, gefolgt von ThyssenKrupp mit 2,61% und Delivery Hero, das um 2,60% zulegte.Die MDAX-Flopwerte zeigen hingegen negative Tendenzen, angeführt von Jenoptik mit einem Rückgang von 2,80%. SILTRONIC AG und Bechtle folgen mit -2,02% und -2,00%.Die SDAX-Topwerte sind besonders stark, mit Dermapharm Holding, das um 5,85% steigt. Evotec folgt mit 3,17% und KWS SAAT mit 2,25%.Die Flopwerte im SDAX sind jedoch besorgniserregend, angeführt von Verbio mit einem Rückgang von 5,60%. AUTO1 Group und ADTRAN Holdings verzeichnen Verluste von -3,94% und -3,85%.Im TecDAX sind die Topwerte durchweg positiv, mit Evotec und TeamViewer, die beide um 3,17% und 3,16% steigen. 1&1 folgt mit einem Anstieg von 1,37%.Die TecDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Entwicklungen, angeführt von Nagarro mit -3,36%. Jenoptik und Kontron verzeichnen Rückgänge von -2,80% und -2,69%.Im Dow Jones führen die Topwerte mit Unitedhealth Group, die um 2,67% steigt. Merck & Co und Amgen folgen mit Zuwächsen von 0,78% und 0,77%.Die Flopwerte im Dow Jones zeigen ebenfalls Verluste, angeführt von Amazon mit -1,87%. NVIDIA und Travelers Companies verzeichnen Rückgänge von -1,62% und -1,58%.Die Topwerte im S&P 500 sind stark, mit Keysight Technologies, das um 5,45% steigt. Warner Bros. Discovery (A) und Humana folgen mit Zuwächsen von 4,68% und 4,33%.Die Flopwerte im S&P 500 sind besorgniserregend, angeführt von Qualcomm mit einem Rückgang von -5,68%. Dollar General Corporation und Dollar Tree verzeichnen Verluste von -5,35% und -3,96%.