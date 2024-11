Aktien Europa Schluss Verluste im Sog der US-Börsen An Europas Börsen haben am Mittwoch moderate Kursverluste das Bild bestimmt. Der EuroStoxx 50 drehte im Sog rückläufiger US-Aktienkurse ins Minus und schloss 0,45 Prozent tiefer mit 4.729,71 Punkten. Damit knüpfte der Leitindex der Eurozone an …