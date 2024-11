Deutsche Telekom zieht Prognosen erneut nach oben

Bei T-Mobile, der US-Tochter der Deutschen Telekom (DE0005557508), läuft das Geschäft sehr gut – so gut, dass die Bonner Konzernmutter ihr Gewinnziel auf Jahressicht erneut angehoben hat. CFO Illek erklärte am 14.11. zur Veröffentlichung der Q3-Ergebnisse, dass „die Wachstumsdynamik auf beiden Seiten des Atlantiks ungebrochen“ ist. Das Management rechnet für 2024 mit einem operativen Gewinn von rund 43 Mrd. Euro (vormals 42,9 Mrd. Euro). Der als Dividendenbarometer geltende Free Cash Flow stieg um 32 Prozent auf 6,2 Mrd. Euro an und schlug damit die Analystenerwartungen. Für 2024 ist geplant eine Rekorddividende von 0,90 Euro pro Aktie auszuschütten; zudem ist eine Aktienrückkauf im Volumen von 2 Mrd. Euro geplant (beides vorbehaltlich der Hauptversammlungsbeschluss). Wer auf 20-Jahres-Hoch lieber auf eine Seitwärtsbewegung setzen will, kann davon mit Zertifikaten profitieren.

Discount-Strategie mit 8,4 Prozent Puffer (Juni)