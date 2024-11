Nahezu unverändert - Wenig Impulse und Zurückhaltung

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch nach einem Vorzeichenwechsel kurz vor dem Ende minimal leichter aus dem Handel verabschiedet. Der ATX schloss mit minus 0,08 Prozent auf 3.502,28 Punkte und damit klar unter seinem Tageshoch. Am Dienstag war der Index bereits um 1,8 Prozent abgerutscht.

An den europäischen Börsen und an der Wall Street gab es ebenfalls überwiegend Verluste. Diese negative internationale Stimmung drückte auch den ATX in die Verlustzone.