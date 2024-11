DIE NAMEN DER TEILNEHMER DER TALKSHOW „DIE CHAMPIONS ERZÄHLEN IHRE GESCHICHTEN" WERDEN BEKANNT GEGEBEN

„ Die Champions, die die Welt des Sports in verschiedenen Funktionen repräsentieren, sind dazu aufgerufen, Werte zu verkörpern, die auf dem Spielfeld genauso gültig sind wie im Leben" - betonte Letizia Perini , Sportstadträtin von Florenz - „ Die Geschichten ihres Lebens, ihre Erfolge in ihren jeweiligen Sportarten und die Opfer, die sie dafür gebracht haben, ihr Mut, ihre Kraft und ihre Entschlossenheit, sich nach jedem Rückschlag im Sport und im Leben wieder aufzurichten, gehen uns allen nahe. Ich möchte der Stiftung Fair Play Menarini dafür danken, dass sie sich mit Beharrlichkeit und Leidenschaft für diese wichtige Aufgabe einsetzt ."

FLORENZ, Italien, 20. November 2024 /PRNewswire/ -- Die Reise des 28. Fair Play Menarini International Award geht weiter. Nach der spektakulären Preisverleihung am 4. Juli schließt die Veranstaltung, die den Gipfel der Loyalität und des Fairplay im Sport ehrt, das Jahr mit der Talkshow The Champions Tell their Stories ab, die am 30. November um 17.00 Uhr im Salone dei Cinquecento des Palazzo Vecchio in Florenz stattfindet.

Die Namen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und die Einzelheiten dieser völlig neuen Winterversion von The Champions Tell their Stories wurden heute auf der Pressekonferenz bekannt gegeben. Auch in diesem Jahr werden wieder hochkarätige Sportlerinnen und Sportler anwesend sein, die in ihrer Laufbahn die höchsten Werte des Sports verkörpert haben. Zu den Fußballlegenden gehört kein Geringerer als der argentinische Verteidiger Javier Zanetti, langjähriger Kapitän von Inter Mailand und seit 2023 Fair Play Menarini-Botschafter. Borja Valero, der spanische Mittelfeldspieler, Symbol und beliebtes Idol der Fiorentina-Mannschaft, wird ebenfalls an der Talkshow teilnehmen.

Der „Maestro" des Volleyballsports, Andrea Zorzi, zweifacher Weltmeister mit Italvolley und Gewinner des Fair-Play-Menarini-Preises 2010, wird zusammen mit dem aufstrebenden Star Ekaterina Antropova, Goldmedaillengewinnerin der letzten Olympischen Spiele in Paris, vertreten sein. Eine bewegende Geschichte über Solidarität und Freundschaft kommt aus der Welt der Leichtathletik und insbesondere des Dreisprungs: Andy Diaz, der in Paris 2024 seine erste olympische Medaille in den italienischen Farben gewann, nachdem er Kuba verlassen hatte, und sein Trainer Fabrizio Donato, Bronzemedaillengewinner in derselben Disziplin in London 2012, der ihn in seiner Heimat aufnahm und ihm half, sich in seinem neuen Land einzuleben.

