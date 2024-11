Weltweit zeigen Vorstände Fortschritte bei der Nachhaltigkeit, aber KI und geopolitische Risiken beunruhigen in immer höherem Maße, berichtet Heidrick & Struggles

Neue globale Umfrage von Heidrick & Struggles, BCG und INSEAD zeigt wachsendes Vertrauen in das Führungsverhalten in Sachen Nachhaltigkeit, aber Vorstände und Geschäftsführer haben immer noch kein Vertrauen in die gegenseitige Führung

LONDON, 20. November 2024 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), ein führender Anbieter von globaler Führungsberatung und On-Demand-Talentlösungen, hat sich mit Boston Consulting Group (BCG) und dem INSEAD Corporate Governance Centre zusammengeschlossen, um einen Bericht zu veröffentlichen, in dem untersucht wird, wie Vorstände auf die komplexen Trends und Umwälzungen reagieren, denen sie derzeit ausgesetzt sind. Vorstände und Gesellschaft: Die Studie „How Boards Are Evolving to Meet Challenges from Sustainability to Geopolitical Volatility" (Wie sich Vorstände entwickeln, um sich Herausforderungen von der Nachhaltigkeit bis hin zur geopolitischen Unbeständigkeit zu stellen) zeigt, dass die Vorstände bedeutende Fortschritte bei der Bewältigung von Nachhaltigkeitsthemen gemacht haben, aber weniger zuversichtlich sind, wenn es um ihr Verständnis anderer Themen geht, wie z. B. die zunehmende Bedeutung von generativer KI, die Intensivierung des Handels und geopolitische Umwälzungen. Diese vier miteinander verbundenen Säulen zwingen Direktoren und Geschäftsführer dazu, sich in einem zunehmend unvorhersehbaren Umfeld zurechtzufinden, das von widersprüchlichen und oft politisch aufgeladenen Anforderungen geprägt ist.

Darüber hinaus zeigt der Bericht, dass in den Führungsetagen der Unternehmen Uneinigkeit darüber herrscht, wie angesichts der Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert sind, die Wettbewerbsfähigkeit am besten verbessert werden kann.

Die wichtigsten Erkenntnisse aus der Vorstandsetage

77 % der Vorstände sind der Meinung, dass ihr Unternehmen die Verantwortung hat, sich mit Nachhaltigkeitsfragen zu befassen

36 % fühlen sich bereit, das bahnbrechende Potenzial der KI zu nutzen

37 % glauben, dass ihr Unternehmen eine ausreichende Strategie im Hinblick auf geopolitische Risiken hat

29 % der Direktoren haben kein Vertrauen darauf, dass ihr Geschäftsführer Unsicherheiten bewältigen kann

26% der Geschäftsführer haben kein Vertrauen in die Effizienz ihres Vorstands

Die Hälfte der Befragten ist nicht davon überzeugt, dass ihr Unternehmen in der Lage ist, neue Bedrohungen und Chancen in Bezug auf Nachhaltigkeit, generative KI und Geopolitik zu erkennen

Der Bericht zeigt, dass 77 % der weltweit befragten Vorstandsmitglieder der Meinung sind, dass ihr Unternehmen die Verantwortung hat, sich mit gesellschaftlichen Belangen zu befassen. Mehr als die Hälfte (54 %) vertritt jedoch die Auffassung, dass die Geschäftsziele weiterhin im Vordergrund stehen sollten. Im Gegensatz zu diesem Enthusiasmus in Sachen Nachhaltigkeit fühlen sich nur 36 % der Direktoren darauf vorbereitet, das umwälzende Potenzial der KI zu nutzen, während gerade einmal 37 % der Meinung sind, dass ihre Unternehmen über ausreichende Strategien zur Bewältigung geopolitischer Risiken verfügen.