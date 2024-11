Neue Auto-Strafen in Italien wegen verschärfter Straßenverkehrsordnung

ROM (dpa-AFX) - In Italien gilt künftig eine verschärfte Straßenverkehrsordnung mit neuen Bußgeldern und Strafen. Ziel der rechten Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ist es, die hohe Zahl von Verkehrstoten zu reduzieren. Im vergangenen Jahr waren es mehr als 3.000. Helfen sollen dabei teils drastisch höhere Bußgelder und Strafen für Autofahrer. Der italienische Senat segnete die Reform der Straßenverkehrsordnung am Mittwoch ab.

Besonders hart will man beim Thema Alkohol und Drogen am Steuer durchgreifen. In Italien liegt wie in Deutschland die Promillegrenze bei 0,5 Promille - wer mit mehr als 0,5 Promille Auto fährt, riskiert ein Bußgeld von bis zu 2.000 Euro und Führerscheinentzug bis zu sechs Monaten. Liegt der Blutalkoholspiegel zwischen 0,8 und 1,5 Promille, droht die doppelte Strafe. Ab 1,5 Promille ist zudem eine Freiheitsstrafe von bis zu sechs Monaten möglich.