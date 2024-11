Zusammenarbeit für eine grünere, intelligentere Zukunft in Europa

Paris (ots/PRNewswire) - Huawei hat heute seine jährliche

Flaggschiff-Veranstaltung HUAWEI CONNECT 2024 Paris

(https://www.huawei.com/eu/events/huaweiconnect-paris#invitation) eröffnet.

Tausende von Gästen, darunter Branchenführer, technische Experten und Partner

aus der ganzen Welt, kamen zusammen, um zu erkunden, wie digitale und

intelligente Technologien den grünen und digitalen Wandel in Europa

beschleunigen können.



"Huawei arbeitet seit mehr als 20 Jahren Seite an Seite mit seinen europäischen

Kunden und Partnern", sagte Ken Hu, der rotierende Vorsitzende von Huawei, in

seiner Eröffnungsrede. "Wir bündeln unsere Stärken in Bereichen wie Netzwerk,

Cloud, Speicher und Energie und sind ständig auf der Suche nach Innovationen, um

für unsere Kunden neue und größere Werte zu schaffen. Wie immer ist Huawei in

Europa, für Europa. Und wir freuen uns darauf, hier noch enger mit unseren

Kunden und Partnern für eine grünere, intelligentere Zukunft

zusammenzuarbeiten."





