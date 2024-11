Der Kursverlauf der US-Aktienmärkte ist eine Art Déjà Vu von gestern: die Kurse unter Druck, nachdem die Ukraine das zweite Mal westliche Waffen mit größerer Reichweite einsetzt (diesmal eine britische Rakete) - dann vor den heutigen Nvidia-Zahlen aber wieder eine Erholung. Gestern war es Nvidia mit ihrem starken Anstieg, die die Aktienmärkte "rettete" - heute verläuft die Erholung bislang deutlich schwächer. Die Märkte (eingepreist in Optionen) erwarten eine Bewegung der Marktkapitalisierung von ca. 300 bis 400 Milliarden Dollar nach den Nvidia-Zahlen (das ist übrigens mehr als das Vierfache dessen, was die USA der Ukraine an Militärhilfe seit Beginn des Krieges geleistet haben)..

Das Video "Ukraine-Krieg und die Nvidia-400 Milliarden Dollar-Wette!" sehen Sie hier..

Marktgeflüster Teil 2 hier:

https://www.youtube.com/watch?v=iAOS61V7lYU