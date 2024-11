DIE NAMEN DER TEILNEHMER DER TALKSHOW "DIE CHAMPIONS ERZÄHLEN IHRE GESCHICHTEN" WERDEN BEKANNT GEGEBEN

Florenz, Italien (ots/PRNewswire) - Die Reise des 28. Fair Play Menarini

International Award geht weiter. Nach der spektakulären Preisverleihung am 4.

Juli schließt die Veranstaltung, die den Gipfel der Loyalität und des Fairplay

im Sport ehrt, das Jahr mit der Talkshow The Champions Tell their Stories ab,

die am 30. November um 17.00 Uhr im Salone dei Cinquecento des Palazzo Vecchio

in Florenz stattfindet.



" Die Champions, die die Welt des Sports in verschiedenen Funktionen

repräsentieren, sind dazu aufgerufen, Werte zu verkörpern, die auf dem Spielfeld

genauso gültig sind wie im Leben" - betonte Letizia Perini , Sportstadträtin von

Florenz - " Die Geschichten ihres Lebens, ihre Erfolge in ihren jeweiligen

Sportarten und die Opfer, die sie dafür gebracht haben, ihr Mut, ihre Kraft und

ihre Entschlossenheit, sich nach jedem Rückschlag im Sport und im Leben wieder

aufzurichten, gehen uns allen nahe. Ich möchte der Stiftung Fair Play Menarini

dafür danken, dass sie sich mit Beharrlichkeit und Leidenschaft für diese

wichtige Aufgabe einsetzt ."





