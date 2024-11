Innocan Pharma meldet Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta - 20. November 2024 / IRW-Press / Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTC: INNPF) (das „Unternehmen“ oder „Innocan“), ein pharmazeutisches Technologieunternehmen, das auf die Entwicklung von innovativen Plattformtechnologien zur Verabreichung von Arzneimitteln spezialisiert ist, freut sich, seinen Konzernabschluss für die drei und neun Monate zum 30. September 2024 bekannt zu geben.

Wichtige Finanzdaten

- Umsatzwachstum: Die Umsätze stiegen in den neun Monaten um 174 % im Jahresvergleich auf 24,0 Mio. US$ und in den drei Monaten um 111 % im Jahresvergleich auf 8,6 Mio. US$, was auf das starke Umsatzwachstum der Innocan-Tochter BI Sky Global Ltd. zurückzuführen ist.

Abbildung A: Anhaltend starke Umsatzzuwächse auf Konzernbasis.

- Der Bruttogewinn erhöhte sich in den neun Monaten um 183 % auf 21,8 Mio. US$ gegenüber den neuen Monaten des Vorjahres 2023 (7,7 Mio. US$). Der Bruttogewinn im dritten Quartal stieg um 112 % auf 7,8 Mio. US$, verglichen mit 3,7 Mio. US$ im dritten Quartal 2023.

- Beim Betriebsergebnis verzeichnete das Unternehmen einen Zuwachs auf 0,4 Mio. US$, das ist eine Steigerung um 1,6 Mio. US$ im Vergleich zu einem operativen Verlust von 1,2 Mio. US$ im dritten Quartal 2023.

- Der Reingewinn erhöhte sich auf 0,3 Mio. US$, das entspricht einem Plus von 2,1 Mio. US$ im Vergleich zu einem Nettoverlust von 1,8 Mio. US$ im dritten Quartal 2023.

Kommentar des Managements

Iris Bincovich, CEO von Innocan, meint dazu: „Wie unsere Ergebnisse für das dritte Quartal und für den Zeitraum von neun Monaten gezeigt haben, beschert Innocan durch seinen dualen Fokus auf Pharma- und Wellnessaktivitäten den Aktionären einen soliden Wertzuwachs. Chronische Schmerzen, von denen mehr als ein Viertel der US-Bevölkerung betroffen ist, gehören nach wie vor zu den dringlichsten Herausforderungen in der ambulanten Versorgung*. Unsere Bemühungen und unsere Lösung für die Behandlung chronischer Schmerzen werden durch solide Innovationen und wissenschaftliche Forschung im Pharmabereich gestützt. Mit unserer LPT-CBT-Injektion zur Schmerzlinderung legen wir eine einzigartige Lösung für die opioidfreie Behandlung von chronischen Schmerzen für Mensch und Tier vor, die auf dem von uns entwickelten Mechanismus der Arzneimittelverabreichung beruht.“

