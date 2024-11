4 Value-Aktien, die Milliardär Seth Klarman für 221.659.269 USD gekauft hat

Nicht vielen Investoren ist es über ihre gesamte Karriere gelungen, eine annualisierte Rendite von 20 Prozent zu erzielen. Seth A. Klarman gehört dazu. Nach seinem MBA-Abschluss an der Harvard University gründete er 1982 mit der Baupost Group seine eigene Investmentgesellschaft. Heute verwaltet sie etwa 24,8 Milliarden US-Dollar (28.03.2024), die neben Unternehmen auch in Immobilien und Anleihen investiert sind.

Seth Klarman ist für seinen konträren Ansatz bekannt, bei dem er in unbeliebte und übersehene Sektoren investiert, beispielsweise in notleidende Vermögenswerte, Immobilien oder komplexe Finanzinstrumente.

Auch im dritten Quartal 2024 folgte er diesem Ansatz und kaufte folgende Aktien:

1. Dollar General

Den größten Neukauf stellte für 194,8 Millionen US-Dollar Dollar General dar.

Das Unternehmen aus Goodlettsville (Tennessee, USA) verkauft seit 1939 ein breites Sortiment an Konsumgütern wie Lebensmittel, Snacks, Gesundheits-, Reinigungs- und Schönheitsprodukte, Tierbedarf sowie Tabakwaren. Darüber hinaus bietet es saisonale Artikel, Haushaltswaren, Elektronik, Schreibwaren und Bekleidung an.

Die Aktien sind seit Ende 2022 vom Hoch mittlerweile mehr als 71 Prozent gesunken (20.11.2024). Grund sind rückläufige Gewinne, die 2023 um 31,2 Prozent auf 1.661 Millionen US-Dollar und in den ersten drei Geschäftsquartalen 2024 um knapp 25 Prozent fielen. Da die Umsätze jedoch weiter gestiegen sind, könnte Dollar General durch Kostenanpassungen wieder in die Erfolgsspur finden.

Die Aktie ist hingegen derzeit mit Kurs-Umsatz-Verhältnis 0,43 und Dividendenrendite 3,08 Prozent so günstig wie lange nicht bewertet (20.11.2024).

2. Liberty Broadband

Seth Klarman kaufte zudem für 13,2 Millionen US-Dollar Liberty-Broadband-C-Aktien.

Das Unternehmen mit Sitz in Englewood (Colorado, USA) ist im Kommunikationssektor tätig und bietet über die Tochtergesellschaft GCI Holdings in Alaska Daten-, Mobilfunk-, Video-, Sprach- und Managed-Services an. Das Charter-Segment umfasst abobasierte Internet-, Video-, Mobil- und Sprachdienste. Zum Angebot gehören auch Sicherheitslösungen, Glasfaserverbindungen, Videounterhaltung, Geschäftstelefonie und Werbedienstleistungen.

Die Aktie notiert derzeit zu Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) 1,29 (20.11.2024).

Am 13. Nov. 2024 gab Charter Communications die Übernahme von Liberty Broadband bekannt, sodass sich dieses Investment für Seth Klarman bereits ausgezahlt hat.

3. Tamboran Resources

Weitere 11,6 Millionen US-Dollar investierte Seth Klarman in Tamboran-Resources-Aktien.

Dieses australische Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung von unkonventionellen Gasressourcen im nördlichen Territorium, erzielt bisher aber noch keine Gewinne.

Mit KBV 0,96 ist es hingegen sehr günstig bewertet, sodass die Aktie bei Erreichen der Gewinnschwelle stärker steigen könnte (20.11.2024).

4. Restaurant Brands International

In dieses kanadische Unternehmen, das mit Tim Hortons, Burger King, Popeyes Louisiana Kitchen und Firehouse Subs gleich vier Fast-Food-Ketten unter einem Dach vereint, investierte Seth Klarman etwa zwei Millionen US-Dollar.

Der Umsatz und der operative Gewinn sind zwischen 2014 und 2023 von 1.198 auf 7.022 Millionen US-Dollar beziehungsweise von 181 auf 2.051 Millionen US-Dollar gestiegen.

Die Aktie ist mit Dividendenrendite 3,34 Prozent und Kurs-Gewinn-Verhältnis 13,3 günstig bewertet (20.11.2024).

Fazit: Seth Klarman

Der US-Value-Investor investiert durchgängig in sehr günstig bewertete Aktien, die sich zum Teil auch in einer schwierigen Situation befinden. Aktuell ist er besonders von Dollar General überzeugt, während Restaurant Brands die beste Qualität unter allen neuen Aktien besitzt.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion

