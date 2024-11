Stadt der technologischen Innovation, Industrie mit neuem Aufschwung

Im Jahr 1994 begannen die ersten High-Tech-Unternehmen aus Qingdao, sich in Laoshan anzusiedeln. In den vergangenen 30 Jahren hat sich Laoshan auf den Ausbau und die Stärkung der Wertschöpfungsketten von sieben Schlüsselindustrien konzentriert, darunter künstliche Intelligenz, virtuelle Realität und modernes Finanzwesen. Der Bezirk hat eine große Anzahl innovativer Unternehmen angezogen, darunter neun „Unicorn"-Unternehmen, 28 landesweit anerkannte spezialisierte und neue „kleine Riesen"- Unternehmen, 47 „Gazellen"-Unternehmen auf Provinzebene und 920 High-Tech-Unternehmen, die alle quantitativ zu den führenden der Stadt gehören.

Der Bezirk Laoshan weist derzeit die höchste Dichte an wissenschaftlicher und technologischer Innovation in Shandong auf, mit 178 Hightech-Unternehmen pro 10.000 Unternehmen, 52 wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen auf nationaler und Provinzebene sowie 160 Akademikern und hochqualifizierten Talenten. Bis zum Jahr 2023 wird der Anteil des Produktionswerts der Hightech-Industrie im Bezirk Laoshan am Gesamtproduktionswert der Großindustrie 86,55 Prozent erreichen, wobei der Umfang der führenden Industrie 180 Mrd. Yuan (25,33 Mrd. USD) übersteigt. Der Bezirk Laoshan wurde in zwei aufeinanderfolgenden Jahren zu einem der 100 besten Industriegebiete des Landes gewählt.

Ein Beispiel ist die virtuelle Realität: Bereits 2016 schlug der Bezirk Laoshan vor, die Hauptstadt der chinesischen virtuellen Realität-Branche zu werden. Im Jahr 2022 errichtete Qingdao in Laoshan einen Industriepark für virtuelle Realität mit einer geplanten Fläche von über 2.000 mu (133,33 Hektar), um ein international führendes Zentrum für die Industrie der virtuellen Realität zu schaffen. Mit der Einrichtung des Industrieparks hat der Bezirk Laoshan die gesamte Wertschöpfungskette von Hardware-Endgeräten, Softwareentwicklung und Inhaltserstellung als zentrale Entwicklungsachse etabliert. Er hat führende Unternehmen und wachstumsstarke Firmen sowie Spitzentalente im Bereich der virtuellen Realität angezogen. Dies dient der Stärkung, Ergänzung und Erweiterung der industriellen Wertschöpfungskette. Aktuell haben sich führende Hersteller von Endgeräten wie Douyin Pico, Goertek und DPVR sowie wichtige Zulieferunternehmen wie Goertek Microelectronics, Goertek Optics und Camsense im Park niedergelassen. Die Lieferungen von High-End-VR-Produkten führender Unternehmen im Park machen über 80 Prozent des Inlandsmarkts aus.

Im Jahr 2023 wird der Umfang der Virtual-Reality-Industrie im Bezirk Laoshan 18 Mrd. Yuan übersteigen, was einer Steigerung von 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Virtual-Reality-Industriecluster wurde als Zukunftsindustriecluster auf Provinzebene ausgewählt. Das im Bezirk gezielt aufgebaute Cluster der künstlichen Intelligenz wurde in die „Top-Ten"-Industrie-Cluster in Form einer „V-Formation" der Provinz aufgenommen und als provinzielles digitales Industriecluster ausgezeichnet.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2560110/QINGDAO.jpg

