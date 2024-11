DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur Mietpreisbremse bis 2028:

"Fakt ist aber auch, dass das Gesetz sein sozialpolitisches Ziel verfehlt. Die Regelung sollte es Menschen mit mittlerem Einkommen ermöglichen, wieder angemessenen Wohnraum in den Städten zu finden. Doch die Bremse ist überfordert, solange sich in gefragten Gegenden teilweise Hunderte auf eine Wohnung bewerben. Zwar gibt es Vermieter, die ihre Mieter nicht primär nach monetären Kriterien auswählen. In der Regel erhalten aber die zahlungskräftigsten Bewerber den Zuschlag. Die Mietpreisbremse darf so nicht bleiben. Sie ist wie ein Pflaster, das die Probleme auf dem Wohnungsmarkt nicht löst, sondern nur an den Symptomen herumdoktert."