SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - "Saarbrücker Zeitung" zu den steigenden Sozialbeiträgen:

"Die Sozialabgaben erreichen ein neues Rekordhoch. Niemals zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik mussten Arbeitnehmer und Arbeitgeber, aber auch Rentner einen so hohen Anteil ihres Einkommens für die soziale Sicherung ausgeben. Entsprechend gering fällt das verfügbare Einkommen aus, und entsprechend hoch sind die Arbeitskosten. Daran ist nicht das Scheitern der Ampel schuld, sondern deren kurzsichtige Sozialpolitik. Unter Angela Merkel galt noch das, was die frühere Kanzlerin Sozialgarantie nannte: Demnach sollten nicht mehr als 40 Prozent des Bruttoeinkommens in die Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung fließen. (.) Der demografische Wandel und vor allem das Unvermögen der Ampel-Regierung, darauf frühzeitig zu reagieren, hat solche Garantien vom Tisch gefegt."/yyzz/DP/he