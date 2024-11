HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Ford/VW:

"Politiker - egal welcher Couleur - täten gut daran, das Auto und damit die Bedürfnisse der Menschen mehr Wert zu schätzen. Insbesondere in Zeiten, in denen Busse und Bahnen immer unzuverlässiger und auch seltener fahren. Und es sollte einen Unterschied machen, wie sehr ein Auto in seiner Bilanz die Umwelt belastet. Da kann auch ein "alter" Diesel ökologischer daherkommen als ein übergewichtiges E-Auto. So lange aber diese Differenzierung verweigert wird, verschlechtert sich nicht nur das gesellschaftliche Klima, sondern die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Automobilindustrie. VW, Ford, bald andere: Die Konzerne haben sicherlich viele Fehler gemacht - doch es war der deutsche Staat, der ihnen durch das Prämien-Aus das Stromkabel zog."/yyzz/DP/he