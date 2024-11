UN-Klimagipfel Außenministerin weiter krank Auf der Weltklimakonferenz in Baku kann die erkrankte Außenministerin Annalena Baerbock auch am Donnerstag zunächst nicht in die Verhandlungen eingreifen. "Der Ministerin geht es weiterhin nicht gut", hieß es am frühen Morgen aus Kreisen der …