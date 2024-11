Bessere Versorgung bei kaum längeren Fahrtzeiten

KÖLN (dpa-AFX) - Zeit und Qualität sind bei der Behandlung eines Schlaganfalls entscheidend, damit die betroffenen Hirnregionen wieder ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden. Doch hierzulande werden längst nicht alle Patienten in eine Klinik mit sogenannter Stroke Unit (SU) gefahren, die auf Schlaganfälle spezialisiert ist. Ein nicht unerheblicher Anteil der Patient wird weiterhin in Kliniken ohne solche Stationen gebracht. Ein Datenreport des Science Media Center (SMC) zeigt: Würden Schlaganfallpatienten konsequent in Stroke Units transportiert, könnten 94 Prozent der Bevölkerung trotz der Spezialisierung in weniger als 30 Minuten die Klinik erreichen - eine Fahrzeit, die von Fachleuten als maximal akzeptabel gilt.

Stroke Units retten Leben