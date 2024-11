Bitcoin nähert sich Marke von 100.000 Dollar - Rekord bei knapp 98.000 Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat im frühen Handel seine Rekordrally fortgesetzt und sich der Marke von 100.000 Dollar genähert. In der Nacht auf Donnerstag kletterte die bekannteste und wichtigste Kryptowährung bis auf fast 98.000 Dollar an. Zuletzt kostete der Bitcoin mit rund 97.200 Dollar wieder etwas weniger. Damit sind es aber nur knapp drei Prozent bis zur Schallmauer von 100.000 Dollar. Dies kann am Kryptomarkt schnell geschehen. So verteuerte sich der Bitcoin alleine seit Sonntag um circa acht Prozent. Seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten Anfang November sind es rund 40 Prozent. Viele Investoren verbinden mit ihm die Hoffnung auf eine Lockerung der Regulierungen für Kryptowährungen./zb/mis