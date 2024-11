Sirona Biochem meldet Veröffentlichung einer bahnbrechenden Studie zu Wirkstoff TFC-1326 im Journal of Cosmetic Dermatology

Über die Studie

Der Artikel mit dem Titel „TFC-1326 Compound Reduces Clinical Signs of Skin Aging: Evidence From In Vitro Human Adipose and Skin Models and Pilot Clinical Trial“ unterstreicht die bahnbrechende Wirksamkeit des von Sirona entwickelten Wirkstoffs TFC-1326 bei der Reduzierung sichtbarer Zeichen der Hautalterung.

Lesen Sie den vollständigen Artikel hier:

Zugriff auf die Studie: „TFC-1326 Compound Reduces Clinical Signs of Skin Aging. Evidence From In Vitro Human Adipose and Skin Models and Pilot Clinical Trial"

Die Studie, die von den führenden Wissenschaftlern bei Diva Expertise in Zusammenarbeit mit Sirona Biochem durchgeführt wurde, liefert überzeugende Daten, die die Fähigkeit von TFC-1326 belegen, auf Schlüsselmechanismen der Hautalterung einzuwirken.

Wichtigste Ergebnisse

Anhand von fortschrittlichen In-vitro-Modellen für menschliches Fettgewebe und Haut sowie einer klinischen Pilotstudie wurde gezeigt, dass TFC-1326:

- die Elastizität und Festigkeit der Haut verbessert

- die Produktion von Kollagen und anderen extrazellulären Bestandteilen der Hautmatrix stimuliert

- das Erscheinungsbild von feinen und tieferen Falten verbessert

Ergebnisse der klinischen Studie

Die klinische Pilotstudie, in der eine topische Creme mit 1 % TFC-1326 zum Einsatz kam, lieferte solide Belege für die Sicherheit und Wirksamkeit der Creme. Zu den wichtigsten Ergebnissen gehören:

- Sichtbare Verbesserung der Beschaffenheit, des Feuchtigkeitsgehalts und des Gesamterscheinungsbildes der Haut

Diese Ergebnisse stärken das Potenzial des Wirkstoffs als Anti-Aging-Lösung der nächsten Generation.

Stellungnahme der Unternehmensleitung

„Unser innovativer Ansatz in der Kohlehydratchemie hat wieder einmal transformative Ergebnisse geliefert“, so Dr. Howard Verrico, CEO von Sirona Biochem. „Die Veröffentlichung dieser Ergebnisse im Journal of Cosmetic Dermatology ist ein Beweis für den kosmetischen Nutzen von TFC-1326 für die gealterte Haut. Dieser Wirkstoff hat unserer Ansicht nach das Potenzial, Anti-Aging-Hautpflegelösungen neu zu definieren.“

„Dies ist ein wichtiger Meilenstein für Sirona Biochem“, fügt Dr. Verrico hinzu. „Wir treiben die Gespräche mit potenziellen kommerziellen Partnern aktiv voran und legen gleichzeitig den Grundstein für die Markteinführung unseres eigenen Produkts, um sicherzustellen, dass diese bahnbrechende Technologie auf den Markt kommt und ihr volles Potenzial für Verbraucher rund um den Globus entfalten kann.“

Informationen zu TFC-1326 und dem Markennamen

TFC-1326 und seine Salzform, TFC-1325, werden unter dem Markennamen GlycoProteMim vermarktet.

Lesen Sie die vollständige Studie hier:

„TFC-1326 Compound Reduces Clinical Signs of Skin Aging. Evidence From In Vitro Human Adipose and Skin Models and Pilot Clinical Trial"

Über Diva Expertise

Diva Expertise ist ein innovatives französisches Biotech-Unternehmen mit Sitz in Toulouse im Biotechnologiezentrum Pierre Potier und ist auf die angewandte Forschung an menschlichem Fettgewebe spezialisiert.

Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in Physiologie und Physiopathologie hat sich Diva Expertise als führendes Unternehmen in der Forschung an menschlichem Fettgewebe etabliert. Seine Hightech-Plattform bietet personalisierte Forschungsunterstützung - von zellulären Studien bis hin zu Anwendungen am Menschen.

Das Fettgewebe, das das Hypoderm (die dritte Schicht der Haut) bildet, spielt eine entscheidende Rolle bei der Homöostase der Haut und ist ein wichtiges Ziel für innovative Anti-Aging-Lösungen.

Nähere Informationen erhalten Sie unter https://www.diva-expertise.com.

Über Sirona Biochem Corp.

Sirona Biochem ist ein Biotechnologieunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf innovative kosmetische und dermatologische Wirkstoffe mit einer proprietären Plattformtechnologie gerichtet ist.

Sirona hat sich auf die Stabilisierung von Kohlehydratmolekülen zur Verbesserung von Wirksamkeit und Sicherheit spezialisiert. Seine patentierten Wirkstoffkomplexe werden an führende Unternehmen in aller Welt in Lizenz vergeben und generieren Einnahmen durch Lizenzgebühren, Meilensteinzahlungen und Royalties.

Sironas Labor, TFChem, befindet sich in Frankreich und wurde dort bereits mehrfach mit wissenschaftlichen Preisen ausgezeichnet bzw. hat von der Europäischen Union und der französischen Regierung diverse Förderungen erhalten.

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.sironabiochem.com.

Kontaktdaten

Ansprechpartner für Anleger:

Christopher Hopton

Chief Financial Officer

(604) 641-4466

info@sironabiochem.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als „zukunftsgerichtete Aussagen“ betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt und die im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch Wörter wie „erwartet“, „plant“, „antizipiert“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „projiziert“, „potenziell“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten „werden“, „würden“, „könnten“ oder „sollten“. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören Marktpreise, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Investoren werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Einschätzungen und Meinungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

