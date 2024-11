Bitcoin auf Rekordkurs: Ist jetzt der perfekte Zeitpunkt zum Investieren? In den letzten Tagen hat der Bitcoin erneut Rekordstände erreicht, was bei Anlegern die Frage aufwirft, ob es zu spät sei, in den Markt einzusteigen. Der Optionsmarkt signalisiert jedoch Optimismus. Laut Luuk Strijers, Geschäftsführer der …