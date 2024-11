Thyssenkrupp: Hoffnungsschimmer trotz 1,4 Mrd. Euro Verlust im 2023/2024!

Im Geschäftsjahr 2023/2024 hat der Industriekonzern Thyssenkrupp einen Nettoverlust von 1,4 Milliarden Euro verzeichnet, was eine Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr darstellt, als der Verlust bei 2 Milliarden Euro lag. Trotz dieser negativen Bilanz konnte das Unternehmen einen unerwartet positiven freien Cashflow von 110 Millionen Euro vor Fusionen und Übernahmen erzielen, was auf Vorauszahlungen von Kunden im Bereich Marine Systems zurückzuführen ist. Dies führte zu einem kurzfristigen Anstieg des Aktienkurses, obwohl die Nachfrage in Schlüsselindustrien wie Automobil, Bau und Maschinenbau stark zurückging.

Der Auftragseingang fiel um 11 Prozent auf 32,8 Milliarden Euro, während der Umsatz um 6,7 Prozent auf 35 Milliarden Euro sank. Diese Rückgänge sind vor allem auf niedrigere Preise und Absatzmengen in den Bereichen Materials Services und Steel Europe zurückzuführen. Positiv hervorzuheben sind die Zuwächse in den Bereichen Marine Systems und Decarbon Technologies, die von starken Projektabschlüssen profitierten. Das bereinigte EBIT betrug 567 Millionen Euro, was die Erwartungen erfüllte, jedoch durch hohe Wertminderungen und Restrukturierungskosten belastet wurde.