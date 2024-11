BioNTech-Aktien im Sinkflug: Kaufgelegenheit oder Risiko durch Kennedy?

In der vergangenen Woche erlebten Impfstoff-Aktien, insbesondere die von BioNTech, erhebliche Kursverluste. Auslöser war die Nominierung des impfkritischen Robert F. Kennedy Jr. als US-Gesundheitsminister in der kommenden Trump-Regierung. Trump behauptete, Kennedy werde die „Epidemie chronischer Krankheiten“ beenden und die Gesundheit in Amerika wiederherstellen. Diese politische Entwicklung führte dazu, dass BioNTech-Aktien am Freitag um 3,7 Prozent fielen, nachdem sie bereits am Donnerstag um über 7 Prozent gesunken waren. Der Innovationstag des Unternehmens, an dem der vielversprechende Wirkstoffkandidat BNT327 vorgestellt wurde, geriet dadurch in den Hintergrund.

Analysten zeigen sich jedoch optimistisch. Goldman Sachs bestätigte seine „Buy“-Empfehlung für BioNTech mit einem Kursziel von 137 US-Dollar und hob das revolutionäre Potenzial des Krebs-Antikörpers BNT327 hervor. Analyst Chris Shibutani sieht die Kursrückgänge als Kaufgelegenheit und betont, dass der Forschungs- und Entwicklungstag einen positiven Eindruck hinterlassen habe. Der Konsens unter Analysten deutet auf ein Kurspotenzial von 35 Prozent hin, was die Aktie trotz eines Rückgangs von 5,5 Prozent seit Jahresbeginn als attraktiv erscheinen lässt.