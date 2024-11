AppLovin: Von 39 auf 293 US-Dollar – Ein Aufstieg, der begeistert!

Die Aktie von AppLovin hat im Jahr 2023 eine beeindruckende Entwicklung durchlaufen, indem sie von einem Startpreis von fast 39 US-Dollar auf etwa 293 US-Dollar gestiegen ist. Das Unternehmen, gegründet 2012 in Palo Alto, Kalifornien, ist auf Technologien zur Monetarisierung und Vermarktung von mobilen Apps und Spielen spezialisiert. Zu den Hauptprodukten gehören die AppLovin Software Platform, MAX zur Monetarisierung und AppDiscovery für Nutzerakquise. Die AXON-Engine, eine KI-gestützte Technologie, optimiert Werbekampagnen und Monetarisierungsstrategien durch datengetriebene Entscheidungen und maschinelles Lernen.

Im dritten Quartal 2023 erzielte AppLovin einen Umsatz von 1,20 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Nettogewinn stieg um 300 Prozent auf 434 Millionen US-Dollar, was eine Nettomarge von 36 Prozent ergibt. Für das vierte Quartal wird ein Umsatz zwischen 1,24 und 1,26 Milliarden US-Dollar prognostiziert, was die Erwartungen der Analysten übertrifft. Zu den Kunden zählen namhafte Unternehmen wie Amazon, Meta und Tencent, was auf ein starkes Wachstum hindeutet.