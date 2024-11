Tesla-Aktie: Bernstein warnt vor Risiken trotz Kursrallye – Jetzt lesen!

Ein zentrales Anliegen der Bernstein-Analysten ist die Unsicherheit bezüglich der zukünftigen politischen Rahmenbedingungen. Es wird befürchtet, dass der neue Präsident Steuervergünstigungen, wie die IRA-Credits, streichen und Zölle auf chinesische Batterien erhöhen könnte, was die Profitabilität von Tesla erheblich beeinträchtigen würde. Zudem bleibt die Entwicklung der Full Self-Driving (FSD)-Technologie problematisch. Nach vier Jahren intensiver Arbeit hat die Technologie noch keinen vollautonomen Status erreicht und steht unter Untersuchung durch die US-Autosicherheitsbehörde. Bernstein hebt hervor, dass diese Unsicherheiten die Margen von Tesla belasten könnten.

Die Investmentgesellschaft Bernstein äußert sich weiterhin skeptisch zur Tesla-Aktie und bewertet sie mit "Underperform". Trotz einer Kursrallye von 28 Prozent seit dem Wahlsieg von Donald Trump sehen die Analysten erhebliche Risiken für das Unternehmen. Sie erkennen zwar an, dass Tesla von einer möglichen Deregulierung unter der Trump-Administration profitieren könnte, warnen jedoch vor den langfristigen Herausforderungen, die das Unternehmen bewältigen muss.

Ein weiterer Punkt der Kritik ist die hohe Bewertung der Tesla-Aktie, die mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das die Bewertungen traditioneller Autohersteller und sogar Tech-Giganten wie Apple übersteigt. Der Wettbewerb im Bereich autonomes Fahren wird als intensiv beschrieben, insbesondere durch Unternehmen wie Google Waymo. Bernstein bleibt daher bei seiner Einschätzung, dass die aktuellen Marktbewertungen die langfristigen Wachstumsaussichten von Tesla übertreffen.

In Europa sieht sich Tesla ebenfalls Herausforderungen gegenüber. In Grünheide bei Berlin gibt es Proteste von Umweltaktivisten gegen den Ausbau der Tesla-Fabrik, was zeigt, dass das Unternehmen auch auf lokaler Ebene mit Widerständen rechnen muss. Die jüngsten Konflikte rund um Kampfmittel-Sucharbeiten verdeutlichen die Spannungen zwischen dem Unternehmen und der lokalen Bevölkerung.

Zusammenfassend bleibt Bernstein trotz der positiven Kursentwicklung der Tesla-Aktie vorsichtig und warnt vor Überbewertung sowie politischen Risiken. Andere Analysten, wie die kanadische Bank RBC, haben zwar ein höheres Kursziel für Tesla ausgegeben, jedoch bleibt die Skepsis von Bernstein ein wichtiger Aspekt für Investoren, die die langfristigen Perspektiven des Unternehmens betrachten.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,15 % und einem Kurs von 342,0EUR auf Nasdaq (21. November 2024, 02:00 Uhr) gehandelt.