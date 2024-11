DATAGROUP: Strategische Maßnahmen für steigenden Shareholder Value!

Die DATAGROUP SE hat kürzlich eine Reihe strategischer Maßnahmen angekündigt, um den Shareholder Value zu steigern und die Marktposition zu stärken. Im Mittelpunkt steht ein Aktienrückkaufprogramm, bei dem bis zu 9,79 Prozent des Grundkapitals zu einem Preis von 42,13 Euro pro Aktie zurückgekauft werden sollen. Diese zurückgekauften Aktien könnten für Unternehmensübernahmen oder Mitarbeiteraktienprogramme verwendet werden. Die positive Reaktion der Anleger auf diese Pläne führte dazu, dass die Aktie am Montag zweistellig in den Handel ging.

Ein weiterer wesentlicher Bestandteil der Strategie ist die geplante Abspaltung der Tochtergesellschaft Almato AG, die sich auf die Digitalisierung von Geschäftsprozessen spezialisiert hat. Durch diese Abspaltung sollen sowohl DATAGROUP als auch Almato ihre jeweiligen Geschäftsmodelle klarer positionieren und fokussierter wachsen können. Aktionäre von DATAGROUP erhalten für jede gehaltene Aktie eine Almato-Aktie, was als attraktives Angebot ohne zusätzliche Kosten angesehen wird.