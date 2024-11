Sonova: Umsatz steigt trotz Gewinnrückgang – Ausblick auf starkes Wachstum!

Sonova Holding AG, der Schweizer Hörgerätespezialist, hat am Dienstag seine Halbjahresergebnisse für das Geschäftsjahr 2024/25 veröffentlicht. Das Unternehmen konnte seinen Umsatz auf 1,83 Milliarden Franken (1,96 Milliarden Euro) steigern, was einem Anstieg von 4,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht. Allerdings fiel der bereinigte Gewinn (EBITA) um 7,1 Prozent auf 325,2 Millionen Franken (348,6 Millionen Euro). Der Reingewinn betrug 211,7 Millionen Franken, was einen Rückgang im Vergleich zu 249,6 Millionen Franken im Vorjahr darstellt.

Die Gewinnrückgänge sind auf hohe Marketing- und Produkteinführungsaufwendungen zurückzuführen, insbesondere im Zusammenhang mit der Eröffnung einer neuen Fabrik in Mexiko und einem neuen Vertrag mit dem Großhändler Costco in den USA. Letzterer hat sich als bedeutend erwiesen, da 15 Prozent der in den USA verkauften Hörgeräte über Costco vertrieben werden. Sonova konnte bereits zwei Monate nach der Markteinführung seinen Marktanteil in den USA um 5 Prozent steigern.