Enel investiert 43 Milliarden Euro: Neue Strategie für starkes Wachstum!

Der italienische Energiekonzern Enel hat am Montag seinen neuen Strategieplan für die Jahre 2025 bis 2027 vorgestellt, der eine signifikante Steigerung der Investitionen in die Stromnetze vorsieht. Insgesamt plant das Unternehmen, 43 Milliarden Euro zu investieren, was eine Erhöhung um sieben Milliarden Euro im Vergleich zum vorherigen Plan für 2024-2026 darstellt. Der Großteil dieser Investitionen, etwa 26 Milliarden Euro, wird in den Ausbau und die Modernisierung der Stromnetze fließen, was einer Steigerung von 40 Prozent gegenüber dem vorherigen Investitionsplan entspricht.

Enel strebt bis 2027 einen bereinigten operativen Gewinn (EBITDA) von 24,1 bis 24,5 Milliarden Euro an, was eine deutliche Verbesserung gegenüber den bisherigen Prognosen darstellt. Auch der bereinigte Nettogewinn soll auf 7,1 bis 7,5 Milliarden Euro steigen. Diese ambitionierten Ziele verdeutlichen die Wachstumspläne des Unternehmens und zeigen, dass Enel auf eine positive Entwicklung seiner finanziellen Kennzahlen setzt.