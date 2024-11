Netflix bricht Rekorde: Jake Paul vs. Mike Tyson zieht 60 Millionen Zuschauer an!**

Der Kampf stellte nicht nur einen Höhepunkt für Netflix dar, sondern auch einen Test für die Expansionsstrategie des Unternehmens im Sportbereich. Mit 283 Millionen Abonnenten und der Möglichkeit, das Event ohne Pay-per-View-Gebühren zu streamen, zeigt Netflix, dass alternative Modelle für Sportübertragungen an Bedeutung gewinnen könnten.

Der Mega-Boxkampf zwischen YouTube-Star Jake Paul und Boxlegende Mike Tyson hat Netflix zu einem historischen Streaming-Rekord verholfen. Mit 60 Millionen Haushalten, die weltweit live zuschauten, und weiteren 65 Millionen Streams während des Events, stellte Netflix einen neuen Bestwert auf. Trotz des Erfolgs gab es technische Probleme, die zahlreiche Nutzer während der Vorkämpfe erlebten, darunter verpixelte Bilder und Ausfälle. Zu Spitzenzeiten wurden über 95.000 Störungen gemeldet, was die Belastbarkeit der Streaming-Plattform auf die Probe stellte.

Finanziell war das Event ebenfalls ein Erfolg: Laut der Promotionsfirma Most Valuable Promotions (MVP) wurden Ticket-Einnahmen von über 18 Millionen US-Dollar erzielt, was den höchsten Wert für einen Boxkampf außerhalb von Nevada darstellt. Im Stadion in Arlington, Texas, waren über 72.000 Zuschauer anwesend, und auch die VIP-Pakete waren ausverkauft.

Parallel zu diesem Erfolg erreichte die Netflix-Aktie mit einem Kurs von 838,55 US-Dollar ein Allzeithoch und verzeichnete innerhalb eines Jahres einen Anstieg von 81,12 Prozent. Der Marktwert des Unternehmens liegt nun bei 357 Milliarden US-Dollar, unterstützt durch ein Umsatzwachstum von 14,8 Prozent und ein EBITDA-Wachstum von 56,58 Prozent im vergangenen Jahr. Trotz einer leichten Korrektur zu Beginn der Woche sehen Analysten dies als kurzfristige Konsolidierung.

Die Pivotal Research Group hat das Kursziel für die Netflix-Aktie aufgrund des Erfolgs des Tyson-Paul-Kampfes auf 1.100 US-Dollar angehoben, was ein Kurspotenzial von 26,2 Prozent darstellt. Analyst Jeffrey Wlodarczak erwartet, dass Netflix sein Angebot an Live-Events ausbauen wird, um die Kundenbindung zu stärken und Preiserhöhungen zu ermöglichen. Im Vergleich zu Wettbewerbern wie Disney+ und Max, die mit Verlusten kämpfen, profitiert Netflix von einer stabilen Abonnentenbasis und einem soliden Cashflow.

Insgesamt zeigt der Erfolg des Tyson-Paul-Kampfes, dass Netflix seine Position im globalen Streaming-Wettbewerb weiter festigen kann, während das Unternehmen gleichzeitig neue Monetarisierungsmöglichkeiten durch den Zugang zu hochwertigen Inhalten seiner Konkurrenten erschließt.

