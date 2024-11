VW vor der Wahl: Radikaler Sparkurs oder strategisches Umdenken?

Nach den jüngsten Turbulenzen bei Volkswagen (VW) rückt der Betriebsrat in den Fokus, um den radikalen Sparmaßnahmen der Unternehmensführung entgegenzuwirken. In einem gemeinsamen Vorstoß mit der IG Metall präsentieren Betriebsratschefin Daniela Cavallo und IG-Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger ein alternatives Zukunftskonzept, das die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens sichern soll. Dies geschieht einen Tag vor der dritten Tarifrunde in Wolfsburg, in der die Gewerkschaft und der Betriebsrat ihre Vision für die Zukunft des Autobauers darlegen.

Die Gewerkschaft hat die von VW angekündigten Einschnitte, darunter Lohnkürzungen, Werksschließungen und Entlassungen, scharf kritisiert. Stattdessen fordern Cavallo und Gröger einen „Masterplan 2025 - 2030 - 2035“, der sich auf Technologie, Produktqualität und Kundennähe konzentriert. Sie betonen, dass VW in der Vergangenheit stark war, wenn innovative Produkte im Vordergrund standen, und fordern ein klares Konzept zur Rückgewinnung der Marktführerschaft.