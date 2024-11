E.on investiert 42 Milliarden Euro: Energiewende braucht klare Impulse!

E.on, einer der größten Energieversorger Europas, positioniert sich als zentraler Akteur in der Energiewende und plant bis 2028 Investitionen in Höhe von 42 Milliarden Euro. CEO Leonhard Birnbaum betont, dass die politisch festgelegten Klimaziele möglicherweise noch höhere Investitionen erfordern könnten. Um diese finanziellen Mittel bereitstellen zu können, fordert er jedoch eine Reduzierung politisch induzierter Kosten. Birnbaum hebt hervor, dass eine bezahlbare Energiewende sowohl den Kunden als auch dem Unternehmen zugutekommen sollte, indem effizientere Systeme und niedrigere Kosten geschaffen werden.

E.on konzentriert sich auf Wachstum innerhalb Europas und sieht in seinen Kernmärkten ausreichend Chancen, insbesondere im Bereich intelligenter Stromsteuerungssysteme und dem Ausbau smarter Verteilernetze. Mit 47 Millionen Kunden und einem weitreichenden Netz von 1,6 Millionen Kilometern ist E.on gut aufgestellt. Dennoch äußert Birnbaum Kritik an der aktuellen Energiepolitik, insbesondere an der unzureichenden Verteilung von Preis- und Mengenrisiken. Er fordert, dass Investoren von Wind- und Solaranlagen stärker in die Verantwortung genommen werden, um die finanziellen Risiken von Zwangsabschaltungen bei Netzüberlastungen zu tragen.