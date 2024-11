Ford streicht 4.000 Stellen in Europa: Ein schwarzer Tag für die Automobilindustrie!

Der US-Autobauer Ford plant bis Ende 2027 den Abbau von insgesamt 4.000 Stellen in Europa, davon allein 2.900 in Deutschland, insbesondere am Hauptstandort in Köln. Diese drastische Maßnahme wird durch eine schwache Nachfrage nach Elektrofahrzeugen (EVs), unzureichende staatliche Unterstützung und den zunehmenden Wettbewerb durch subventionierte chinesische Hersteller begründet. Im laufenden Jahr verzeichnete Ford in Europa einen Verkaufsrückgang von 17,9 Prozent, während der Gesamtmarkt nur um 6,1 Prozent fiel.

Am Kölner Standort, wo die neuen Elektromodelle Explorer und Capri produziert werden, wurde bereits Kurzarbeit eingeführt. Die Produktion wird in den kommenden Wochen stark reduziert, mit nur halber Auslastung bis Weihnachten. Ford kritisiert die deutsche Regierung scharf für das Fehlen von Anreizen zur Förderung der Elektromobilität. Nach der Abschaffung staatlicher Subventionen im Dezember 2023 brachen die Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen in Deutschland um 28,6 Prozent ein. Ford-Finanzchef John Lawler forderte in einem Schreiben an die Regierung öffentliche Investitionen in die Ladeinfrastruktur sowie attraktivere Förderprogramme und flexiblere CO₂-Ziele.