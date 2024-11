Erzeugerpreise in Deutschland: Energiepreise sinken, Inflation stabil?

Die Erzeugerpreise in Deutschland sind im Oktober 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 1,1 Prozent gesunken, was auf einen signifikanten Rückgang der Energiepreise zurückzuführen ist. Das Statistische Bundesamt berichtete, dass die Energiepreise im Oktober um 5,6 Prozent günstiger waren als im Vorjahr. Ohne diesen Rückgang wären die Erzeugerpreise um 1,3 Prozent gestiegen. Dies deutet darauf hin, dass die sinkenden Energiekosten einen entscheidenden Einfluss auf die Produktionskosten der Unternehmen haben, die als Frühindikatoren für die Inflation gelten.

Die Entwicklung der Erzeugerpreise hat direkte Auswirkungen auf die Inflation. Sinkende Erzeugerpreise deuten darauf hin, dass der Preisdruck auf Herstellerebene nachlässt, was zu einer stabilen oder sinkenden Inflationsrate führen könnte. Das Statistische Bundesamt prognostiziert für November 2024 eine Inflationsrate von 2 Prozent und für 2025 einen Wert von 2,2 Prozent. Diese Stabilität hängt jedoch stark von der Entwicklung der Energiepreise ab. Sollten diese weiterhin stabil bleiben, könnte die Inflationsrate ebenfalls stabil bleiben.

Parallel zu diesen Entwicklungen zeigt der Erdgaspreis in Europa einen Anstieg. Der Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat kostete am Dienstag 47,05 Euro je Megawattstunde, was einen Anstieg von 7,8 Prozent in den letzten Tagen bedeutet. Experten führen diesen Preisanstieg auf die geopolitischen Spannungen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt zurück. Trotz einer geringeren Gasnachfrage im Vergleich zu 2022 bleibt der europäische Gasmarkt anfällig für Preisschwankungen, die durch die anhaltenden Konflikte in der Region verursacht werden.

Insgesamt zeigt die aktuelle Marktlage, dass die Erzeugerpreise und die Energiepreise eng miteinander verknüpft sind und wesentliche Indikatoren für die zukünftige Inflationsentwicklung darstellen.

Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,04 % und einem Kurs von 3,222USD auf NYMEX GLOBEX (20. November 2024, 22:59 Uhr) gehandelt.