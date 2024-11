Ölpreise steigen: Was bedeutet das für den Markt und die Weltwirtschaft?

Am Montag stiegen die Ölpreise, wobei ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar zuletzt 72,11 US-Dollar kostete, was einem Anstieg von 1,14 Dollar im Vergleich zum Freitag entspricht. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Dezember erhöhte sich um 96 Cent auf 67,99 Dollar. Diese Preissteigerungen wurden durch einen schwächeren US-Dollar begünstigt, der zuvor die Ölpreise belastet hatte, da Rohöl in Dollar gehandelt wird. Die jüngsten Kursgewinne des Dollars folgten auf die Wahl von US-Präsident Donald Trump. Zuvor waren die Ölpreise tendenziell gefallen, vor allem aufgrund der schwächelnden chinesischen Konjunktur. Zudem befürchten Anleger, dass Trump möglicherweise Sanktionen gegen den Iran verhängen könnte, was das Rohölangebot im kommenden Jahr belasten und die Preise stützen könnte.

In einem anderen Kontext kündigte der deutsche Vizekanzler Robert Habeck auf der Weltklimakonferenz in Aserbaidschan an, dass Deutschland 210 Millionen Euro für den klimafreundlichen Umbau der Industrie in ärmeren Ländern bereitstellt. Diese Mittel stammen aus dem Haushalt für 2024, der bereits beschlossen wurde, trotz der aktuellen Haushalts- und Regierungskrise in Deutschland. Die Initiative zielt darauf ab, bis zu 1,3 Milliarden US-Dollar von verschiedenen Geldgebern, darunter Großbritannien und Kanada, zu mobilisieren, um Entwicklungs- und Schwellenländern zu helfen. Eine neue Online-Plattform wurde ebenfalls ins Leben gerufen, um den Austausch zwischen Unternehmen und Staaten des globalen Südens zu fördern, insbesondere in Bezug auf umweltfreundliche Produktionsmethoden.

Am Mittwoch setzten die Ölpreise ihren Anstieg fort, wobei Brent auf 73,69 US-Dollar und WTI auf 69,67 US-Dollar stiegen. Die Spannungen im Nahen Osten, insbesondere die anhaltenden Konflikte zwischen Israel und seinen Nachbarn, tragen zur Stabilität der Ölpreise bei, da befürchtet wird, dass diese Konflikte das Rohölangebot auf dem Weltmarkt beeinträchtigen könnten. Trotz diplomatischer Bemühungen um eine Waffenruhe setzte Israel seine militärischen Aktionen fort.

In Iran äußerte ein rechtsreligiöser Parlamentarier die Forderung, die Nuklearstrategie des Landes angesichts der Spannungen mit Israel zu überdenken. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass Israel Iran beschuldigt, heimlich an einem Atomwaffenprogramm zu arbeiten, was von Teheran vehement bestritten wird.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 73,13USD auf Lang & Schwarz (21. November 2024, 07:43 Uhr) gehandelt.