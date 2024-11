Nasdaq 100 unter Druck: Nvidia-Zahlen entscheiden über die Markt-Richtung!

Die aktuelle Marktlage an den US-Börsen, insbesondere im Nasdaq 100, wird von Experten als äußerst angespannt beschrieben. Sven Weisenhaus bezeichnet die jüngsten Kursbewegungen als „Wahnsinn“ und hebt hervor, wie stark die Aktie von Nvidia die Indizes beeinflusst. Der Nasdaq 100 erlebte kürzlich einen signifikanten Rückfall, der als potenzieller Ausgangspunkt für eine Korrektur gewertet wird. Der Index fiel unter das Allzeithoch vom Juli und erzeugte eine bearishe Inselumkehr, was auf weitere Verluste hindeutet. Ein Rückgang unter die 20.000-Punkte-Marke könnte ein weiteres Bärensignal senden.

Die technische Analyse zeigt, dass der Nasdaq 100 eine große Kurslücke gerissen hat, die als Ausbruchskurslücke interpretiert werden kann. Diese könnte den Beginn einer größeren Abwärtsbewegung markieren. Trotz dieser negativen Signale gibt es auch Hoffnung für die Bullen, da der Rückfall an der Unterkante eines übergeordneten Aufwärtstrends endete, was als starke Unterstützung gilt. Historisch gesehen neigen Trader dazu, bei Rückschlägen zu kaufen, was den Index in der Vergangenheit oft wieder nach oben trieb.