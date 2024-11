Advanced Blockchain AG: GBC AG hebt Kursziel auf 10,75 EUR – Jetzt kaufen! Die GBC AG hat am 20. November 2024 eine aktualisierte Bewertung der Advanced Blockchain AG veröffentlicht, in der das Unternehmen als „Kaufen“ eingestuft wird. Das Kursziel wurde auf 10,75 EUR bis zum 31. Dezember 2025 angehoben, was eine …