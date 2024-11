Russland stoppt Uran-Lieferungen an die USA: Eskalation der Spannungen! Russland hat einen Lieferstopp für angereichertes Uran an die USA eingeführt, was die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen den beiden Ländern weiter verschärft. Kremlsprecher Dmitri Peskow bestätigte, dass ein faktisches Exportverbot besteht, …