Sto SE senkt Umsatzprognose: Baukrise und Wettbewerb setzen stark zu!

Die Sto SE & Co. KGaA hat am 18. November 2024 eine negative Anpassung ihrer Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2024 bekannt gegeben. Der Vorstand der STO Management SE, die persönlich haftende Gesellschafterin des Unternehmens, revidierte die Erwartungen aufgrund einer anhaltend schwierigen Marktsituation, die sich insbesondere in einem rückläufigen Marktvolumen für zentrale Produktsegmente in wichtigen Kernmärkten äußert. Diese Entwicklung wird durch einen intensiven Wettbewerb, hohe Beschaffungskosten und ein insgesamt niedriges Umsatzvolumen verstärkt, was zu einem Druck auf den Rohertrag führt.

Im dritten Quartal 2024 blieb das Konzernergebnis deutlich hinter dem Vorjahreswert zurück, und diese negative Tendenz setzte sich auch im Oktober fort. Die Prognose für den Gesamtumsatz wurde auf etwa 1,60 Milliarden Euro gesenkt, was einem Rückgang im Vergleich zur vorherigen Schätzung von 1,66 Milliarden Euro und dem Vorjahreswert von 1,72 Milliarden Euro entspricht. Das EBIT wird nun in einer Bandbreite von 50 bis 68 Millionen Euro erwartet, während das Vorsteuerergebnis (EBT) zwischen 52 und 70 Millionen Euro liegen soll. Diese Anpassungen spiegeln die anhaltenden Herausforderungen wider, mit einer Umsatzrendite von nur 3,2 % bis 4,4 % im Vergleich zu 7,4 % im Vorjahr.