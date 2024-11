Delivery Hero plant Talabat-Börsengang: 1,5 Milliarden US-Dollar im Visier!

Delivery Hero, der führende Essenslieferdienst, plant den Börsengang seiner Tochtergesellschaft Talabat in Dubai und strebt dabei einen Bruttoerlös von etwa 1,4 bis 1,5 Milliarden US-Dollar (rund 1,42 Milliarden Euro) an. Die Preisspanne für die Aktien von Talabat wurde auf etwa 0,41 bis 0,44 Dollar festgelegt. Insgesamt sollen fast 3,5 Milliarden Aktien, was 15 Prozent des Unternehmens entspricht, verkauft werden. Der erste Handelstag ist für den 10. Dezember 2024 vorgesehen, während der endgültige Angebotspreis am 29. November 2024 bekannt gegeben wird.

Talabat ist in den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie im Nahen Osten und Nordafrika aktiv und bündelt die regionalen Aktivitäten von Delivery Hero. Der Vorstand des Unternehmens hat die Absicht, den Erlös aus dem Börsengang zur Optimierung der Kapitalstruktur zu nutzen. Die Entscheidung, Talabat an die Börse zu bringen, ist Teil einer strategischen Unternehmensentscheidung, um das Wachstum in einem dynamischen Markt zu fördern.