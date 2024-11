Google.org investiert 20 Millionen Dollar in KI für bahnbrechende Wissenschaft!

Die Royal Society, die nationale Akademie der Wissenschaften des Vereinigten Königreichs, unterstützt Projekte, die unter anderem die Entwicklung neuer Kunststoffe, die Verbesserung der Krebsforschung bei Frauen und die Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen durch Ärzte ohne Grenzen umfassen. Google.org, der wohltätige Zweig von Google, wurde 2005 gegründet und konzentriert sich auf die Lösung globaler Herausforderungen durch Technologie und Daten. Die Organisation fördert gemeinnützige Initiativen in Bereichen wie Umweltschutz, Bildung, Gesundheit und Chancengleichheit.

Google.org hat angekündigt, zusätzlich 20 Millionen Dollar (19 Millionen Euro) bereitzustellen, um die Anwendung Künstlicher Intelligenz (KI) in innovativen wissenschaftlichen Projekten zu fördern. Diese neue Finanzierung ergänzt die bereits investierten 200 Millionen Dollar in den letzten fünf Jahren, die darauf abzielen, wissenschaftliche Arbeiten durch KI zu beschleunigen. Die Ankündigung erfolgte während des ersten "AI for Science Forum", das von Google DeepMind und der Royal Society in London veranstaltet wurde.

Die Bedeutung von KI in der Wissenschaft wurde durch die jüngliche Verleihung des Nobelpreises für Chemie an die Google-DeepMind-Forscher Demis Hassabis und John Jumper unterstrichen. Ihr Projekt AlphaFold, das die Vorhersage von Proteinstrukturen revolutioniert hat, wird von über zwei Millionen Forschern weltweit genutzt und hat bedeutende Fortschritte in der Bekämpfung von Krankheiten wie Malaria und der Entwicklung neuer Therapien für Parkinson ermöglicht. Hassabis, CEO von Google DeepMind, äußerte die Überzeugung, dass KI entscheidend dazu beitragen kann, einige der größten wissenschaftlichen Durchbrüche unserer Zeit zu erzielen.

Parallel zu diesen Entwicklungen sieht sich Google jedoch auch rechtlichen Herausforderungen gegenüber. Die US-Regierung plant, vor Gericht zu erreichen, dass Google sich von seinem Web-Browser Chrome trennt, um wettbewerbsrechtliche Bedenken auszuräumen. Das Justizministerium hat bereits festgestellt, dass Google ein Monopol im Bereich der Internet-Suche hat und unlautere Mittel zur Verteidigung seiner Marktstellung einsetzt. Die Diskussion über mögliche Maßnahmen, einschließlich der Gewährung von Datenzugang an Konkurrenten, wird im kommenden Jahr fortgesetzt. Chrome hat einen Marktanteil von etwa 60 Prozent in den USA und zwei Drittel weltweit, was die Bedeutung dieser rechtlichen Auseinandersetzung unterstreicht.

