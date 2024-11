Euro Stabilisiert Sich: Inflationsängste und Trumps Zollpläne im Fokus!

Der Euro hat zu Beginn der Woche an seine Stabilisierung angeknüpft und notierte im New Yorker Handel bei 1,0593 US-Dollar, was einen leichten Anstieg im Vergleich zum europäischen Nachmittagsgeschäft darstellt. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0552 Dollar fest, was einen leichten Rückgang im Vergleich zum Freitag darstellt. Seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten hat der Euro gegenüber dem Dollar erheblich an Wert verloren, insbesondere nachdem er am Donnerstag erstmals seit über einem Jahr unter die Marke von 1,05 Dollar gefallen war. Trumps Ankündigungen höherer Einfuhrzölle haben Bedenken hinsichtlich eines steigenden Inflationsdrucks geweckt, was die Geldpolitik der EZB beeinflussen könnte.

Am Dienstag bewegte sich der Euro nur wenig und notierte bei 1,0587 US-Dollar, was eine Stabilisierung nach den Kursgewinnen zu Wochenbeginn darstellt. Die EZB hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,0552 Dollar festgesetzt. Die Unsicherheit an den Märkten bleibt jedoch hoch, insbesondere aufgrund des Ukraine-Konflikts, der den Dollar als sichere Währung begünstigt.

Zur Wochenmitte gab der Euro leicht nach und notierte bei 1,0561 Dollar. Die EZB hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0578 Dollar festgelegt. Der Euro bewegt sich weiterhin in einer engen Spanne zwischen 1,05 und 1,06 Dollar. Analysten sind unsicher, wie die Notenbanken auf die Inflationsgefahr durch die angekündigten Importzölle reagieren werden. Zudem bestätigten neue Preisdaten aus Deutschland den Abwärtstrend bei den Erzeugerpreisen, was die Geldpolitik der EZB beeinflussen könnte. In Großbritannien stiegen die Verbraucherpreise im Oktober um 2,3 Prozent, was die Diskussion über Zinssenkungen anheizt.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 1,055USD auf Forex (21. November 2024, 07:45 Uhr) gehandelt.