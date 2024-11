Rheinmetall: Kursziel auf 750 Euro angehoben – Verteidigungsboom im Fokus!

Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für die Rheinmetall AG von 680 auf 750 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In seiner Analyse, die am Mittwoch veröffentlicht wurde, hebt Analyst Simon Keller hervor, dass Rheinmetall optimal für den europäischen Verteidigungsbedarf positioniert sei. Dies ist besonders relevant im Kontext der aktuellen geopolitischen Spannungen und der damit verbundenen Rüstungsanstrengungen in Europa. Das neue Kursziel stellt das derzeit höchste am Markt dar und reflektiert das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens.

Parallel dazu hat Warburg Research das Kursziel für Rheinmetall ebenfalls angehoben, und zwar von 600 auf 700 Euro, während die Einstufung ebenfalls auf "Buy" belassen wurde. Analyst Christian Cohrs betont in seiner Studie, dass der Rüstungs- und Autozulieferkonzern einen sehr ermutigenden Ergebnisausblick für das Jahr 2027 bietet. Die neuen Finanzziele übertreffen die bisherigen mittelfristigen Prognosen, erscheinen jedoch realistisch. Cohrs sieht Rheinmetall gut aufgestellt, um von dem anhaltenden Rüstungsboom zu profitieren.