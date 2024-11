INDUS Holding AG: Starke Ergebnisse und Kaufempfehlungen für Anleger!

Im dritten Quartal 2024 erzielte INDUS einen Umsatz von 443,1 Millionen EUR, was einem leichten Rückgang von 3,6 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht, jedoch über den Ergebnissen des ersten Halbjahres liegt. Die EBITA-Marge verbesserte sich auf 9,9 % im Vergleich zu 8,8 % in der ersten Jahreshälfte. Trotz eines jährlichen Impairment-Tests, der zu einer Abschreibung von 6,7 Millionen EUR führte, stiegen die Gewinne nach Steuern im Neunmonatszeitraum um 15,2 % auf 50 Millionen EUR.

Die M&A-Strategie von INDUS bleibt robust, mit einer gut gefüllten Pipeline. Das Unternehmen plant, in diesem Jahr einen weiteren Deal im Infrastruktursektor abzuschließen, wobei die Zahlung des Kaufpreises voraussichtlich erst im Geschäftsjahr 2025 erfolgt. Für das kommende Jahr wird ein Investitionsvolumen von 50 bis 70 Millionen EUR in Akquisitionen angestrebt, was in Anbetracht der gesunkenen Übernahmemultiplikatoren für deutsche KMUs als günstiger Zeitpunkt angesehen wird.

Die Infrastruktur-Sparte zeigt eine solide Entwicklung mit einer EBIT-Marge von 10,2 % im Neunmonatszeitraum, während die Engineering-Sparte für das nächste Jahr eine leichte Verbesserung erwartet. Im Gegensatz dazu wird die Materials-Sparte voraussichtlich vor Herausforderungen stehen, insbesondere in den Bereichen Metallproduktion und -verarbeitung, die unter dem schwierigen makroökonomischen Umfeld leiden.

INDUS erwartet für 2024 einen Free Cashflow von über 110 Millionen EUR, was eine starke Basis für zukünftige Investitionen und Rückkäufe darstellt. Im ersten Halbjahr 2024 wurden bereits 56 Millionen EUR an die Aktionäre ausgeschüttet, und ein öffentliches Rückkaufangebot für bis zu 0,7 Millionen Aktien wurde angekündigt.

Insgesamt bleibt die INDUS Holding AG aufgrund ihrer soliden finanziellen Basis, der aktiven M&A-Strategie und der attraktiven Bewertung ein vielversprechendes Investment.

