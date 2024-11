Anleihemarkt im Aufwind: Euro-Bund-Future erholt sich trotz geopolitischer Unsicherheiten

Am Nachmittag werden die US-Daten zu Baugenehmigungen und Baubeginnen für Oktober in den Fokus rücken. Trotz einer leichten Erholung der Stimmung im Baugewerbe könnten die gestiegenen Hypothekenzinsen eine spürbare Belebung der Bautätigkeit verhindern. Die Unsicherheit an den Märkten bleibt hoch, insbesondere aufgrund des anhaltenden Krieges zwischen Russland und der Ukraine. Berichte über den Einsatz von ATACMS-Raketen durch die Ukraine auf ein Ziel in Russland könnten die Spannungen weiter verschärfen.

Am deutschen Anleihemarkt haben sich die Kurse am Dienstag von den Verlusten zu Wochenbeginn erholt. Der Euro-Bund-Future notierte mit 132,56 Punkten und verzeichnete einen Anstieg von 0,37 Prozent im Vergleich zum Montag. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,31 Prozent. Die Marktteilnehmer richten ihre Aufmerksamkeit auf die zweite Schätzung der Verbraucherpreise für den Euroraum, die eine Bestätigung der ersten Erhebung erwarten lässt, wonach die Inflationsrate im Oktober im Jahresvergleich auf 2,0 Prozent gestiegen ist. Analyst Christian Arnold von der DZ Bank führt dies auf höheren Preisdruck bei Nahrungsmitteln und Industriegütern sowie einen abgeschwächten Preisrückgang bei Energiegütern zurück. Die Kerninflation, die volatile Preise für Energie, Nahrungsmittel und Genussmittel ausschließt, dürfte weiterhin über 2,5 Prozent stagnieren, was auf anhaltenden Lohndruck im Dienstleistungssektor hindeutet.

Am Montag hingegen gaben die Kurse deutscher Bundesanleihen nach, der Euro-Bund-Future fiel um 0,30 Prozent auf 131,81 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,38 Prozent stieg. Der Anleihemarkt litt unter einem Mangel an klaren Impulsen, da in den kommenden Tagen nur wenige relevante Konjunkturdaten aus der Eurozone und den USA erwartet werden. Die bevorstehenden Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone werden mit Spannung beobachtet, da sie Hinweise auf die wirtschaftliche Stimmung nach der Wahl von Donald Trump liefern könnten.

Am Mittwoch gaben die Kurse deutscher Staatsanleihen geringfügig nach, der Euro-Bund-Future notierte bei 132,10 Punkten, was einem Rückgang von 0,06 Prozent entspricht. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,35 Prozent. Die Unsicherheit bleibt aufgrund geopolitischer Spannungen und der Entwicklung der Erzeugerpreise hoch, die durch fallende Energiepreise beeinflusst werden. In Großbritannien stiegen die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen, nachdem die Inflation stärker als erwartet zulegte, was die Erwartungen an Zinssenkungen dämpft.

